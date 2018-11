Universidad de osteopatía

Aquellos interesados en el funcionamiento de la mente y el porqué de la conducta de las personas es posible que se decanten por estudiar la carrera de psicología en la Universidad de Osteopatía una de las más demandadas de la actualidad.

Esta ciencia estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos mediante la exploración e investigación de determinados procesos y actitudes. El comportamiento del ser humano es puesto bajo la lupa por estos profesionales, que analizan lo que demostramos pero también lo que pretendemos ocultar.

Con el fin de promover la calidad de vida y de mejorar la salud de los individuos, los profesionales de psicología están habilitados para tratar a sus pacientes aplicando distintas técnicas y teorías que aprenden en sus años de estudio en la Universidad de Osteopatía. Para ello, primero deben de alguna manera elegir la perspectiva psicológica que guiará su trabajo, lo que resulta realmente interesante porque a pesar de trabajar bajo una modalidad, conocen todas las metodologías posibles y se encuentran en procesos de formación constantes para tratar de la mejor manera posible a sus pacientes.

Esta carrera es ideal para los mentalmente inquietos, ávidos de conocimiento, y amantes de la lectura, que encontrarán en la psicología la ciencia ideal para responder esas interrogantes propias o ajenas que les quitan el sueño. Explorando los confines de la mente humana, buscarán respuestas para diversas problemáticas y patologías. Esta ciencia milenaria ha explicado distintos conflictos bélicos, económicos y sociales, e incluso ha sido útil en momentos trágicos para la humanidad, por lo que también se vincula a otras Ciencias Sociales como la Sociología, Política, Economía, Derecho, etc.

Puede pensarse que el ámbito de trabajo ideal para los licenciados en psicología son las clínicas mentales y hospitales. Si bien esto es lo más habitual, lo cierto es que también pueden involucrarse en distintos servicios sociales vinculados a dramas humanos como el maltrato o la discapacidad, y también a sectores políticos, colaborando con el desarrollo de prácticas para fortalecer el desarrollo de los sectores menos favorecidos de la población. La Universidad de Osteopatía, instituciones educativas, grandes empresas y órganos estatales también reclaman la presencia de estos profesionales, que sin lugar a dudas pueden trabajar de manera independiente en su propia clínica o despacho.

Sin duda, es una carrera atractiva, pero larga y que requiere de una buena dosis de motivación. Por ello, no solamente es importante querer estudiar el grado en psicología, sino que el lugar donde se estudia y los compañeros con los que se comparten estos años de aprendizaje pueden hacer este viaje más o menos agradable. La gran mayoría de personas desean estudiar la carrera en su país, pero algunos prefieren ir a la aventura y cruzar la frontera para formarse en la Universidad de Osteopatía.

Los psicólogos se forman para estar preparados para trabajar con todo tipo de situaciones. Sin importar a cuál problema se enfrenten, deben siempre ambicionar el bienestar del ser humano que tratan. La psicología impartida en la Universidad de Osteopatía es la oportunidad de ayudar a otros y modificar las situaciones con las que se enfrenta una persona, ya sean con la familia, en el trabajo, en el colegio, con los amigos o con la sociedad en general.

