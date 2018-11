Lucanum, alla scoperta della Basilicata con il gioco di società Made in Matera

Pronti, partenza, Lucania! A fine mese sarà disponibile per tutti Lucanum, il primo gioco da tavola della Basilicata che valorizza il territorio.

Il gioco porterà alla scoperta di 56 comuni della regione, rivelandone tipicità artistiche, paesaggistiche e culinarie. Il progetto è sostenuto dalle aziende partner di Matera e della vicina Murgia come L’antincendo Srl, Centro Rham, Stella All in One, Angelo Inglese, Sergio Coretti, Erreffe Progetti, Vigilanza La Ronda del Materano, Palazzo Gattini e Gioiella Latticini che hanno sposato l’idea della giovane PMI innovativa Siculo-Lucana iInformatica Srls.

L’esperienza di gioco può essere vissuta in differenti modalità, da quella tradizionale con l’utilizzo classico del tabellone a quella che integra la realtà virtuale attraverso il proprio smartphone (app scaricabile per Android e iOS). Una vera e propria rivoluzione per il mondo dei giochi da tavolo, brevettata in Lucania. Nel gioco, disponibile in italiano e inglese, sono presenti domande su usi, costumi e brand del territorio, artisti e personalità che hanno reso famosa la Lucania nel mondo, fra cui il Professor Egidio Cascini, illustre statistico, che ha sempre amato la sua terra natia. L’evento di presentazione avrà luogo domani 18 Novembre nella città di Stigliano che, nel gioco, rappresenta una delle caselle di partenza. Il gioco e l’evento di domani sono stati oggi presentati sulla Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo del giornalista lucano Enzo Fontanarosa.

Lucanum sarà acquistabile online sul sito www.lucanum.it, sui social network ufficiali e nei migliori negozi del territorio, al prezzo di 20,19 €, in onore della città di Matera capitale europea della cultura e di tutta la Basilicata.

Link: https://lucanum.it/

Blog: https://www.iinformatica.it/2018/11/17/lucanum-alla-scoperta-della-basilicata-con-il-gioco-di-societa-made-in-matera/