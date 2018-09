De permanente gelamineerde sticker van de sockliner is voorzien van het logo, de Franse maat en Made in Italy voor het land van herkomst. “Dit kan veranderen naarmate Balenciaga meer van zijn stukken in China gaat produceren”, merkt Wetzbarger Goedkope Balenciaga dames Sneakers op, “maar vanaf juli 2018 worden de Speed ​​Trainers in Italië vervaardigd.”

Het bovenste deel van de Balenciaga Triple S bestaat uit een lappendeken van leer, mesh, jersey en, bij de teenendoos, een balenciaga sandalen-dames schoenen verkoop gepatenteerd reflecterend 3M-materiaal. “De architectonische buitenzool, de meest opmerkelijke functie, is een vorm die consistent blijft tussen de vele kleurvlakken, geïnjecteerd met verschillende tinten voor verschillende versies”, merkt Wetzbarger op. “Er zijn ook een groot aantal texturen. Pummeled, chevron, cross-gearceerde, gladde en matte oppervlakken creëren een unieke en onderscheidende uitstraling. Als een van de vele texturen niet aanwezig is in een versie die ze kenmerkt, betekent dit dat de schoen niet echt is. ”

Een ander aspect dat consistent is, ongeacht colorway, is het harde, glanzende plastic dat de buitenzool op de wreef wiegen. Het wordt altijd bedrukt met een verhoogd Balenciaga-logo en wordt omringd door het rubberen loopvlak van de schoen.

Sommige iteraties van de Triple S omvatten een stoffen treklipje aan de toog van de schoen. “Echter,” merkt Wetzbarger op, “als de toonbank leer is en een nieuwere versie, zal deze in plaats daarvan zijn voorzien van het Balenciaga BB logo dat recent is geslagen.” Eerdere versies van de Triple S zullen ook een tongtag met een satijnen afwerking bevatten, maar nieuwer tags zijn gemaakt van een mat, papery Tyvek-materiaal.

De sockliner van de Triple S is anders dan die van de Speed ​​Trainers, en belangrijker omdat het gewicht van de schoen meer ondersteuning vereist. “De bovenste stof is gebonden aan een schuimbodem, die een patroon van kromlijnige lijnen zou moeten hebben,” zegt Wetzbarger. “De inlegzool kan al dan niet een merklogo en maatstempel hebben, wat zal variëren naargelang de stijl van de schoen. Het zal echter nog steeds vier lijnen achter de voet hebben. ”

Net als bij de Balenciaga Speed ​​Trainer, is het absoluut noodzakelijk om alle lettertypen van het Balenciaga-logo door de hele schoen te bekijken. “Een ander kenmerk dat we in bepaalde versies zoeken, is de geborduurde Europese maat op de teenendoos,” zegt Wetzbarger. “Het lettertype moet consistent zijn, met een spitse 4 en geen open 4, of een afgeronde 3 als de schoen een kleinere maat heeft.” Zorg ervoor dat de maat op de teen overeenkomt met het formaat dat op de sockliner en tongtag is afgedrukt, ongeacht of is intern of extern.

“Ja, geloof het of niet, de meeste van deze schoenen zijn gemaakt in China”, zegt Wetzbarger. “Triple S sneakers die zijn gemaakt in Italië bestaan ​​wel, maar ze zijn zeldzaam. De technische vaardigheid om een ​​gecompliceerde sportschoen te maken in China is direct beschikbaar, in tegenstelling tot in Italië, waar ambachtslieden goed zijn in het maken van leren schoenen. “Als de schoen in China wordt gemaakt, wordt deze niet op de sockliner vermeld, waarschijnlijk alleen op het tonglabel of – bij sommige versies – op een label aan de binnenzijde.

Elke stijl zegt Balenciaga op het zijprofiel van de schoen. Hoewel u op uw hoede moet zijn voor eventuele inconsistenties in het lettertype, is het logo geborduurd op zeer stevig leer, dus er zijn verschillen tussen de schoenen. “Houd hier rekening met eventuele subtiele inconsistenties, omdat het borduurwerk geen betrouwbare factor is voor authenticatie”, merkt Wetzbarger op. “Kijk naar gedrukte logo’s op de teenendoos, sokvoering en buitenzool voor het beoordelen van de echtheid van de schoen.”