La seconde, «FANTÔME», a été conçue avec des empeignes translucides pour faire avancer l’idée de révéler et d’unir la seconde série de silhouettes à travers des matériaux communs. Il comprend la Converse Chuck Taylor, la Nike Zoom Fly SP, la meilleur air max 270 1 Low, la Nike React Hyperdunk 2017 et la Nike Air Max 97.

Le rythme rapide d’Abloh était un match idéal pour une ligne de temps rapide de Nike Direct, résultant en une des collaborations les plus rapides jamais accomplies par Nike: 10 chaussures en 10 mois environ, de la conception à la sortie. Le projet a officiellement démarré avec la tâche de repenser cinq icônes de chaussures chaussure nike pas cher – Air Jordan I, Air Max 90, Air Presto, Nike Air VaporMax et Blazer Mid – dans un calendrier époustouflant. «La plupart des décisions créatives ont été prises au cours des trois premières heures, alors que la conception et l’itération ont pris deux à trois jours», se souvient Abloh. «Le Jordan I a été réalisé en une seule session de conception. Je travaille dans un état comme un rêve. Je le vois et c’est fait.

Comme avec l’exercice initial Air Force 1, le couteau X-ACTO était au centre de ce processus de conception. Abloh l’a utilisé pour révéler la mousse dans les langues respectives de chaque chaussure (et déplacer leurs étiquettes Nike), déplacer les emplacements Swoosh (et parfois les agrandir) et ajouter des touches de couleur à travers les onglets orange (à différents endroits par chaussure).

L’aspect «REVEALING» de cette série a également été satisfait par des placements textuels, tels que «AIR» sur le côté latéral de la Nike Air VaporMax, Air Jordan I et Air Presto (en référence à la technologie Nike Air) et « SHOELACES ”sur les cordes de chaussures.

Bien que les designs aient l’air complexes, Abloh dit qu’il veut vraiment que ce processus – ouvrant les entrailles figuratives d’une chaussure pour révéler l’innovation à l’intérieur – se sente accessible. «Oui, nous fabriquons un produit souhaité, mais en faisant un voyage dans votre magasin local et en utilisant les outils que vous avez à la maison, vous pouvez également fabriquer cette chaussure», explique Abloh.

Cette approche articule une mentalité «Just Do It», fondée sur le travail acharné pour réaliser son propre potentiel. «Je passe énormément de temps à penser à l’enfant au milieu de nulle part qui se passionne pour le design, un peu comme je l’ai fait», explique Abloh. “Il ou elle a besoin d’un chemin comme celui-ci pour comprendre le design.”