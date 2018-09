In diesem Jahr kombiniert Nike zwei Flaggschiff-Paare im Jahr 1996, Nike Air Money und Nike Air More Uptempo, billig nike Vapormax More Money! Wir spielen eine Rolle von Dr. Frankenstein.

1996, das Jahr des Basketballspiels!

Weitere Informationen Tempo Air Jordan XI, Nike Air Shake, zeigt den Aufstieg vieler kultiger Sneaker in den Neunzigern von Nike Air Money und Nike Air. Am Anfang, wenn Sie sich richtig erinnern, Leggy Miller legte die Geschichte von Ray Allen oder NBA in einem 3-Punkte-Ballerspiel mit den ehemaligen Pacers und 2. Platz!

Basketballähnlich zu Pantoffeln. Passanten sind nicht traditionell in die Spitze integriert, sondern auf beiden Seiten. Alles ist an der Oberseite mit dem Label “nike billig kaufen” befestigt. Auf der Seite der Sohle war die Tasche von Air Max auf der Rückseite zu sehen, die damals fast der Standard war.

Auf der Chicagoer Seite war Scottie Pippen zufrieden mit dem Bullen und gewann den neuen NBA Ring und Triumph. Die Saison, in der Uptempo erschien, ist eine informelle Signatur von Nike Air More Pap. Einige, die nicht mehr viel darstellen, werden die gesamte Generation prägen.

Überraschenderweise wurde diese Air More Uptempo während der Präsentation nicht nur von den Graffiti im Zug, sondern auch von der Popkultur inspiriert. Auf beiden Seiten sind normalerweise Schuhe mit “Air” gekennzeichnet. Silhouette hat die Definition von Basketballschuhen verändert!

more link