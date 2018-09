Die Air Max 90 und die Air 180, die mit immer größeren Luftblasen entworfen wurden, überfluteten die Straßen für den täglichen Gebrauch häufiger als sie für das Laufen und / oder Training verwendet wurden. Nicht zuletzt aufgrund seines schlanken Looks, der sich immer wieder an die Spitze des Pantheon für Lifestyle-Schuhe anlehnt, gehört der 90 weiterhin zu den führenden Air Max-Modellen von Swoosh. Mit den 180ern, die im Jahr 2018 eine Renaissance erlebten, die durch eine aufmerksamkeitsstarke Zusammenarbeit mit COMME des Garcons unterstrichen wird, treibt nike billig kaufen Sportswear seine Fans immer wieder mit neuer Hitze an.

billig nike Vapormax war der Star des Air Max Day 2017. Dreißig Jahre, nachdem die originale, sichtbare Air-Einheit in die Regale kam, erreichte Nike schließlich ihr Ziel, eine Nichts-als-Blase-Sohleneinheit zu produzieren. Natürlich ist so etwas zu gut, um es nicht zu teilen, und sobald die Originalveröffentlichungen ihren Stempel aufgedrückt hatten, stellten die Swoosh die Phaser auf Hybrid.

Mit dem 2018 zum zwanzigsten Jubiläum von Air Max Plus ist das Design der offensichtliche Kandidat für eine moderne Verjüngungskur. Schauen Sie etwas tiefer, und eine Verbindung zwischen dem Air VaporMax und dem Air Max Plus wird deutlich, da beide große Auswirkungen auf die Innovation haben. Der neue Hybrid zeigt die perfekte Mischung aus Tradition und moderner Technologie und wird eines Tages zweifellos den Status eines Symbols erreichen.

