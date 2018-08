2018 heisser verkauf ugg

Glenn Martens, der belgische Kreativdirektor von Y / Project, ist dafür bekannt, humorvoll in seine konzeptionellen, grenzübergreifenden Kollektionen zu integrieren. Er beschreibt, wie man seinen Fuß in einen UGG-Schuh steckt, indem man seinen Fuß in einen warmen Topf Butter legt. Ein Gefühl, ohne Zweifel, dass jeder, der ein Paar getragen hat, damit einverstanden wäre.

war Martens von der überragenden Buttergüte des Ganzen besessen. “Ich dachte, warum nicht … tauche deine vollen Beine ein”, sagte er bei einem Release. “Also haben wir uns entschieden, einen UGG-Stiefel zu entwerfen, der bis zum Schritt hochklettert und das ganze Bein bedeckt.”

Kühn? Könnte sein. Aber nicht überraschend vielleicht von dem Mann, der uns im vergangenen Sommer eine ouvert Jeans, Zehenpantoletten und einen Absatz gab, der sich um das Bein bis zum Oberschenkel drehte.

Martens, die 2015 einen übergroßen, männlichen Nadelstreifenanzug für Rihanna entworfen hat, hat Y Projects unisex, Streetwear-inspirierte Ästhetik auf die Ugg-Designs angewendet, die sowohl bei der Pariser Modeschau für Männer als auch für Frauen gezeigt werden. “Man sieht das gleiche Stück auf einem Mann wie auf einer Frau, nur anders gestylt”, bemerkt er. “Die Bedeutung der Dualität kann in dieser Sammlung gesehen werden.”

-DNA ist vorhanden: das Schaffell, die Kastanientöne, aber dieses Mal ist alles etwas ausgefallener. Es gibt Shin-High und Oberschenkel-High-Stile sowie UGG Schieberegler, die alle in Kamel, Kastanien und Schwarz kommen. “Indem wir den Classic-Boot mit einem typischen Y / Project-Twist wie den dreifachen Überlappungen und den extra langen Beinen überarbeiten, wollen wir die einzigartige Geschichte der Marke UGG feiern”, sagt Martens. “Der UGG Classic Boot ist einer der bekanntesten Schuhe in der Geschichte”, sagt Martens. “Es ist eine Aussage.”