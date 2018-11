parfait gucci backpack

parfait gucci femme chaussures vendait peut-être des vêtements pour hommes jusqu’à prédespatched, mais au défilé de Milan d’Alessandro Michele, directeur artistique qui a reçu de nombreux éloges, il a poursuivi ses activités comme d’habitude. Depuis septembre, l. a. collection de vêtements pour hommes de Gucci determine aux côtés des vêtements pour femmes de los angeles marque sur un podium, mais ceux qui s’attendaient à un changement de direction pour profiter de cette occasion se trompaient. Ce spectacle a maintenu le thème éclectique de Michelle.

Bien qu’il soit facile de distinguer Gucci, il est presque impossible de déchiffrer sa signification. Ce mystère est devenu plus difficile en raison de la capacité des concepteurs enthousiastes sans changer de contexte. Derrière les images des blogueurs de Jared Leto et de extremely good lovers, los angeles créatrice explique que cette collection est rude pour les voyages. Il déteste voyager. Au moins, il s’agissait d’un voyage ou d’un rêve. Ou quelque chose. Les citations de TS Eliot dans Shownote ont renoncé à plus de lumière. “Nous allons arrêter d’explorer et los angeles fin de l’exploration arrivera à l’endroit où nous avons commencé et vous connaîtrez cet endroit pour l. a. première fois.

Déchiffrer la littérature et les mots se passe très bien, mais voir les vêtements de Gucci n’est pas un festin visuel qui en fait une épreuve trop difficile. L’excentricité de conception de Michel est hors d’échelle. Il y a à peine 18 mois, l’industrie de la mode a fait l’éloge de l. a. liquidité entre les sexes au centre des discussions sur la mode et de los angeles première collection qui mettait les hommes dans une blouse en forme de chat. Une variété de garde-gowns sauvages comme Donald Duck et Jane Austen au 15ème papier peint décoratif et collants décoratifs en papier peint et dentelle portés sous des chaussettes avec des décorations, des chaussures en forme de poisson Quand le sexe est inclus, le prince du siècle de los angeles tour.

Du groupe Lonely Hearts membership de Sattle Pepper, qui revient à Marco Polo, un manteau en flocons de couleur vert pois a été enduit sur des chaussures à gelée à crampons. En fin de compte, ce fut un rêve psychédélique qui n’a été dérangé par rien d’autre que concret. Ce n’est pas nécessaire. Une chaleureuse accolade entre le PDG de parfait gucci backpack , Marco Bizzarri, et Michelle décorée après les salutations sur scène. L’équipe Gucci est satisfaite. Les ventes ont augmenté de eleven,five%, les prévisions sont ambitieuses et le plan fonctionne. Ceux qui envisagent de fournir des services aux clients qui recherchent des vêtements de cérémonie de Michele et Bizzarri qui ne sont pas chics avec Donald Duck et l. a. chorale doivent attendre plus longtemps pour le savoir.

