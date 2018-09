Niet iedereen zal hun terugkeer met vreugde begroeten. In 2010 uitte het hoofd van het British College of Osteopathic Medicine, dr. Ian Drysdale, zijn bezorgdheid over het gebrek aan ondersteuning van laarzen in Perfekt ugg maylin-stijl, die zeggen dat ze kunnen leiden tot enkel-, heup- en rugklachten. “Alleen maar omdat iets een trend of modieus wordt, betekent nog niet dat het goed of juist is,” zei hij.

Emma McConnachie, een podoloog van het College of Podology, ziet er milder over. “Ik zal Ugg niet specifiek als merk noemen, omdat er veel vergelijkbare schoenen op de markt zijn. De duurdere merken zijn vaak iets beter gemaakt en hebben meer versterking bij de hiel, maar veel goedkopere merken bieden nauwelijks of helemaal geen ondersteuning. “Wat betreft het dragen op de catwalk voegde ze eraan toe:” Ik zou altijd aanraden om schoeisel te dragen dat is geschikt voor je voetbehoeften en de activiteit die je aan het doen bent. ”

De recente samenwerkingen van Damer ugg støvler salg met catwalk-merken maken deel uit van een strategie om de verkoop te stimuleren, deels in opkomende internationale markten. Het idee dat de laarzen zijn – om de pejoratieve term te gebruiken – “basic”, “is een zeer Noord-Amerikaanse visie, in geen enkele andere regio is dit het begrip van het merk Ugg,” Andrea O’Donnell, de president van fashion lifestyle-merken voor Ugg-holding Deckers Brands, recentelijk gepubliceerde handelspublicatie WWD.

Voor O’Donnell zijn laarzen van Ugg natuurlijk altijd in ontwikkeling. Ze beschrijft ze als “een van die iconen die nogal lelijk-cool is – maar ik denk dat dat iets heel bijzonders is”. In een tijdperk waarin modemerken zoals Balenciaga en Vetements opzettelijk lelijke, ongemakkelijke kledingstijlen hebben gemaakt, en andere lelijke schoenenmerken hebben Crocs en Birkenstocks hun recente momenten op de catwalk gehad, misschien heeft ze wel gelijk.

Het kan een voorwerp van spot zijn in de hele mode-industrie, maar de Ugg-boot – een beetje zoals de bootcut-jean, of de schoenen met klinknagels voor kantoorjongen – heeft geweigerd te sterven. In de afgelopen 10 jaar bleef de omzet stijgen en hun squat, solide, met schaap omzoomde vormen werden het schoeisel van jonge Britten in het hele land.