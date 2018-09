Veilig om te zeggen dat de wereld uit twee soorten mensen bestaat: zij die houden van en bedst ugg bailey bow

dragen en degenen die dat niet doen.

En dan ben ik er. De idioot die haar kleermakersgeest vaker verandert dan een tiener zegt ‘omg’.

Waar gaat het over Damer ugg støvler salg dat laat sommige geschrokken, sommige in een constante oogopslag, sommige gek nog steeds verliefd, en sommige verliefd achter gesloten deuren? Is er een Ugg-controverse en zo ja, waarom? Omdat ze lelijk zijn? Sinds wanneer is lelijkheid een dealbreaker in de mode?

Mhhm. Dat klonk niet goed, toch? Hoe het ook is. Hallo Birkenstocks, en de lelijke schoenentrend die de laatste twee jaar een enorme rage was. Dus waarom zijn we zo snel om Uggs te verjagen terwijl #OOTD foto’s in Birkenstocks worden afgebroken? #dubbele standaard

Het slechtste decennium in de mode was niemand minder dan de jaren 2000, jaren en jaren van gruwelijke outfits gecombineerd met de alomtegenwoordige big-foot-achtige schoen – de Uggs. Winter, zomer, niemand schrok, ze droegen Uggs met mini-denimrokken en blauwe oogschaduw. Toen groeide mode uit deze tienerfase en werd iets geavanceerd, wat natuurlijk onverenigbaar was met de lelijke en slob Uggs. Ze werden een enorme faux-pas.

Maar … mensen zijn ze nooit achter gesloten deuren blijven dragen. Meisjes waren nog steeds in Uggs op hun zaterdagse winkelwandelingen, moeders gingen nog steeds voor de lelijke comfortabele schoen wanneer ze boodschappen deden, beroemdheden hadden ze nog steeds op luchthavens.

Niemand heeft ze echt opgegeven. Natuurlijk, je hebt ze niet op de eerste rij gezien bij FW, maar wie zal zeggen dat Anna Wintour niet veranderde in een paar toen ze thuiskwam? En zou het zo erg zijn als ze had?

Zijn ze echt zo lelijk dat zelfs de lelijke schoenen trend te mooi voor hen is, of zijn we gewoon verblind door de mode-must-be-and-must-do’s dat we liever een beetje hypocriet zijn dan dat we een Uggs-affaire toegeven?

Ze zijn lelijk als stront. Plein. Levenloos. Stijl met veel voeten. Wie wil er een big-foot? MAAR ze zijn supercomfortabel, ik heb het gehoord (ja, ik heb nog nooit in mijn leven een paar in een paar gestoken), en ze hebben de neiging om verslaving te veroorzaken. Met dit alles gezegd zijnde, ik weet niet dat hun uiterlijk hier de kwestie is, meer als hun koppeling aan een outfit. En hun erfenis uit de jaren 2000, of stigma als je wilt.