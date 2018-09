Det værste årti i mode var ingen anden end 2000’erne, årene og årene af forfærdelige tøj kombineret med den allestedsnærværende storfod som sko – Uggs. Vinter, sommer, ingen gav en lort, de havde på Damer ugg støvler salg

med mini denim nederdele og blå øjenskygge. Så voksede mode ud af denne teenagefase og blev lidt sofistikeret, hvilket selvfølgelig var uforenelig med de grimme og slob billig ugg fox pels. De blev en enorm faux pas.

Bortset fra, at folk aldrig stoppede med at bære dem bag lukkede døre. Piger var stadig i Uggs på deres lørdag shopping gåture, moms gik stadig for den grimme comfy boot, når du løber ærinder, celebs havde dem stadig i lufthavne.

Ingen gav dem virkelig. Sikker på, du så dem ikke forrest på FW, men hvem siger Anna Wintour blev ikke til et par, da hun kom hjem? Og ville det være så dårligt, hvis hun havde?

Er de virkelig så grimme, at selv den grimme skoudvikling er for smuk for dem, eller er vi bare blinde af fashion must-be’s-and-must-do’s, at vi hellere ville være en smule hykler end at indrømme en Uggs affære?

De er grimme som lort. Firkant. Livløs. Big-foot stil. Hvem fanden vil have en big-foot? MEN de er super komfortable jeg har hørt (ja, jeg har aldrig i mit liv sat mine fødder i et par), og de har tendens til at forårsage afhængighed. Når alt dette er sagt, er jeg ikke noget, deres udseende er problemet her, mere som deres parring i et outfit. Og deres 2000 års arv, eller stigma, hvis du vil.

Det handler ikke om, hvad du har på dig, men hvordan du bærer det, ved du.

Uggs er grimme, men de ser ret cool ud, når de bæres i et uændret outfit. En slags afslappet-uformet-sporty-vacay-vinter stil-for-cool-for-fashion-ung-voksen-outfit.