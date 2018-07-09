В г. Новосибирске создан сельскохозяйственный кредитный кооператив

Это только второй кооператив, включенный в госреестр в этом году.

СКПК «Анклав» (г. Новосибирск) стал 868-м сельскохозяйственный кредитным кооперативом в реестре Центробанка.

Количество СКПК в нашей стране все еще существенно уступает количеству КПК и МФО.

КПК “Анклав” разработаны специальные сберегательные программы для пайщиков Кооператива, которые позволяют накопить средства на неотложные нужды, на приобретение автомобиля, жилья.

Акция! “Несгораемый процент”

При заключении договора в период с 01.06.2018 г. по 31.11.2018 г. процентные ставки по программам “Накопи на жилье”, “Накопи на автомобиль”, “Неотложные нужды” – фиксированные, в том числе в случае досрочного востребования Пайщиком сбережений, переданных в Кооператив.СКПК “Анклав” выдает займы на приобретение основных средств, финансовых активов, пополнение оборотных средств пайщикам, деятельность которых определена кооперативом как наиболее перспективная в условиях кризисных явлений в экономике.

Приглашаются к сотрудничеству следующие категории пайщиков:

Торговые компании, специализирующиеся на продаже подакцизной продукции, давальческой переработке (толлинг) природных ресурсов и сырья;

Инвестиционные компании, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, специализирующиеся на приобретении ценных бумаг у физических лиц;

Профессиональные участники конкурсных процедур (торгов), специализирующиеся на приобретении недвижимого имущества и финансовых активов (дебиторская задолженность, ценные бумаги);

Микрокредитные компании, специализирующиеся на потребительском кредитовании в торговых организациях;

Ломбарды, специализирующиеся на выдаче займов под залог ювелирных изделий;

Решение о выдаче займа принимается индивидуально кредитным комитетом Кооператива. Размер денежных средств, выданных заемщикам какой-либо одной из перечисленных категорий пайщиков, на может превышать 20% от общей суммы займов, выданных Кооперативом, что гарантирует его финансовую устойчивость.CКПК “Анклав” заинтересован обеспечить повсеместную доступность сберегательных программ. Поэтому Кооператив приглашает к сотрудничеству Агентов, задача которых – распространять информацию о программах, предлагаемых кооперативом. Каждый Агент самостоятельно выбирает для себя подходящий способ привлечения пайщиков в Кооператив – это может быть распространение рекламных материалов, проведение дней финансовой грамотности и индивидуальных консультаций для потенциальных пайщиков. Выплачивается агентское вознаграждение. Для представителей в регионах предусмотрена компенсация расходов, связанных с организацией и содержанием кооперативного участка.

Акция! «Ипотека 0% годовых»

Кооператив предоставляет беспроцентные займа на приобретение недвижимости (квартира, дом, земельный участок). Займы предоставляются Агентам, выполнившим условия, предусмотренные агентским соглашением. Подробная информация – во всех кооперативных участках.

Кооператив

630032, г. Новосибирск, ул. Станционная , д. 2а офис 515

+8 (800) 775 20 39

http://anklav-coop.ru/